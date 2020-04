Der 18-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr am 12. April gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Utzenaich in Richtung Andrichsfurt. Dabei übersah er eine T-Kreuzung und rammte eine Straßenlaterne und einen zur Dekoration aufgestellten Stein. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach in einer Einfahrt zu liegen. Der 18-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, am Pkw entstand Totalschaden. Ein beim unverletzten Lenker durchgeführter Alkotest ergab 1,9 Promille Alkoholgehalt, ihm wurde der Führerschein abgenommen.