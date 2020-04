30.000 Behälter Desinfektionsmittel

Bis dato wurden über 608.000 Schutzmasken an die niedergelassenen Ärze, rund 285.000 an Krankenhäuser, rund 158.000 an Pflegeeinrichtungen, knapp 40.000 an die Blaulichtorganisationen sowie das Bundesheer, über 53.000 an Sozialeinrichtungen sowie rund über 44.000 an sonstige öffentliche Einrichtungen ausgegeben.