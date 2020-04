Auch zu Ostern hat die deutsche Polizei keine Gnade mit Bürgern, die über die Feiertage gegen nicht genug Abstand zueinander halten. Das schöne Wetter am Wochenende hätte schließlich zu Gruppenaktivitäten am Bodensee eingeladen - dagegen wollte die Exekutive in luftiger Höhe vorgehen. An Bord eines Zeppelins hielten Beamte Ausschau nach Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen zum Infektionsschutzgesetz halten.