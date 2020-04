Ähnlicher Vorfall

Ein Tatzusammenhang mit der Beschädigung eines Wildzaunes in der Gemeinde Auerbach könnte, so die Polizei, bestehen. Unbekannte Täter hatten dort in der Zeit zwischen 20. März und 23. März den Zaun eines Wildgeheges in Auerbach an mehreren Stellen aufgezwickt, wodurch drei Stück Damwild entliefen. Eine trächtige Sikakuh verendete durch den Stress im Gehege.