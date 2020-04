Schwieriger Einsatz in der Nacht auf Ostermontag für die Feuerwehren im steirischen Kapfenberg: In der Nähe einer Wohnsiedlung war ein Waldstück in Brand geraten - mittlerweile konnten die Flammen gelöscht werden. Wie sich nun herausstellte, löste eine schlecht ausgedämpfte Zigarette das Feuer aus.