Wie berichtet, werden am Dienstag die Bundesgärten in Wien wieder ihre Pforten öffnen. Zwar ist das Pensum an Anzeigen, die wegen Verstößen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen ausgestellt werden, mit rund 400 am Osterwochenende positiv zu bewerten, wie Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl erklärte. Dennoch: Zur Kontrolle und Aufklärung sollen nun auch die Wiener Parksheriffs eingesetzt werden. Zudem sperren am Dienstag rund 38 Prozent aller Geschäfte im Land wieder auf - unter strengen Auflagen: So gilt in manchen Baumärkten etwa eine „Wagerlpflicht“ ...