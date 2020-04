Bei der „Daily Mail“ glaubt man nun zu wissen, dass das finanziell durchaus potente Manchester United zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wird - indem man die finanzielle Not eines Konkurrenten ausnutzt und seines Superstars „beraubt“ UND dem eigenen Kader ein entscheidendes Puzzle-Stück auf dem Weg zurück in die absolute Spitze der Premier League hinzufügt. Denn ein erfahrener Torjäger wird bei den „Red Devils“ seit vielen Jahren schmerzlich vermisst. Weder Romelu Lukaku noch Alexis Sanchez und auch nicht Marcus Rashford konnten in den vergangenen Jahren so wirklich überzeugen - nicht umsonst war man im Winter ja auch an Erling Haaland dran gewesen ...