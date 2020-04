Dominik Thiem macht sich angesichts der Coronavirus-Pandemie keine Illusionen. „Bis ich meinen Beruf wieder ausüben kann und der Turnier-Alltag wieder losgeht, wird es noch sehr, sehr lange dauern“, sagte der Dritte der Tennis-Weltrangliste in der ORF-TV-Sendung „Sport am Sonntag“. „Denn im Tennis ist so viel Reisen nötig, und die Spieler kommen aus so vielen Ländern.“ Dafür freut er sich schon auf Olympia!