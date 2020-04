Zehn ausländische Touristen - darunter Österreicher, die in Indien gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie verstoßen haben, sind zu einer ungewöhnlichen Strafe verdonnert worden. Die Reisenden mussten jeweils 500 Mal schreiben: „Ich habe mich nicht an die Regeln der Ausgangssperre gehalten, das tut mir sehr leid“, wie ein Polizist am Sonntag mitteilte. In Indien gilt seit Ende März eine Ausgangssperre, die Bewohner dürfen ihre Häuser nur zum Einkauf in Lebensmittelgeschäften und Apotheken verlassen.