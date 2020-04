672 Oberösterreicher waren am Sonntag (Stand 17 Uhr) am Corona-Virus erkrankt. Leider waren am Ostersonntag aber auch zwei neue Todesfälle zu beklagen: Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding und eine 84-Jährige aus dem Bezirk Perg sind verstorben. Sie litten beide an Vorerkrankungen.