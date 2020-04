„Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und so freuen wir uns, mit der SK Rapid Coach Buddy-App diesen Grundsatz auf eine neue Ebene zu heben. Wir möchten so Fußball für Kinder und Jugendliche auf moderne Art erlebbar machen und hoffen, möglichst viele von ihnen an den Sport heranzuführen - auch von zuhause aus“, so Christoph Peschek, SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft. Und weiter: „Die innovative 360°-Reverse-Videoansicht kommt hier erstmals in einer Smartphone-App zum Einsatz. Das unterstreicht einmal mehr, dass wir Tradition und Innovation verbinden und in Sachen Digitalisierung stets am Puls der Zeit bleiben wollen“.