Am 26. April 1986 begann die Katastrophe

In Tschernobyl ist am 26. April 1986 der Block 4 des Atomkraftwerkes explodiert. Eine Wolke schwebt Richtung Westen, nach Österreich. Mütter organisieren sich, vor allem in den hauptbetroffenen Bundesländern. Sie besorgen unverstrahlte Milch, direkt von den klugen Bauern, die ihre Kühe in die Ställe getrieben haben, sie verlangen den Austausch des Sandes auf den Spielplätzen. Eine gespenstische Ruhe entsteht. Leere Parks. Wenig Spaziergänger. Es sollte 34 Jahre später so ähnlich sein ...