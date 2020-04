Demnach sollen die ersten zwölf von Luxemburg aufgenommenen Jugendlichen am Mittwoch in dem Großherzogtum eintreffen. Wenn es Luxemburg gelinge, Jugendliche aus den Flüchtlingslagern aufzunehmen, „dann können es auch andere EU-Länder hinkriegen“, sagte Asselborn in einem INtervie wmit dem „Spiegel“.