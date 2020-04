Insgesamt 2.854 Tests wurden in den Quarantänegebieten Paznauntal, St. Anton und Sölden durchgeführt, erklärt das Land Tirol am Ostersonntag - mit dem Ergebnis, dass alle Orte auch weiterhin zu bleiben. „Wir haben die Situation in Sölden gemeinsam mit den medizinischen Experten analysiert. Auf Basis der Testergebnisse und der Einschätzung der Experten muss die Quarantäne in Sölden wie im Paznauntal und in St. Anton vorerst bis zum 26. April verlängert werden“, sagt Landeshauptmann Günther Platter.