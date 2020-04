Eine gesundheitliche Beeinträchtigung dürfte der Grund für den Sturz einer 56 Jahre alten Fahrradlenkerin gewesen sein. Die Frau aus dem Bezirk Feldkirchen war am Ostersonntag mit ihrem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Velden am Wörthersee unterwegs gerwesen. Bei dem Sturz wurde sie verletzt - und musste nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden.