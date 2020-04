Ist die Flucht in die Religion in der Not das, was wir Glaube nennen – und wenn, woran glaubt man dann? Und inwieweit ist der Glaube dann nur der Versuch, Verantwortung an eine höhere Macht zu delegieren? Und was ist, wenn die Krise vorbei ist? Ich erinnere an den jüdischen Witz auf die Frage, wie die Menschen danach sein werden: Ein Mann versucht verzweifelt einen Parkplatz zu finden. Runde um Runde. Bis er G’tt anfleht: „Lieber G‘tt, bitte schick mir einen Parkplatz, ich komme sonst zu diesem wichtigen Termin zu spät. Ich werde jeden Shabbat in die Synagoge gehen, werde alle Gebote halten.“ In diesem Moment fährt jemand genau vor ihm mit seinem Auto weg, ein Parkplatz wird frei. Er: „Lieber G‘tt, vergiss es, ich hab grad einen gefunden.“