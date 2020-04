USA: Über 500.000 Infizierte

In den USA lag die Tageszahl mit 1877 Toten am Samstag wieder etwas unter der 2000er-Marke, die noch am Tag zuvor überschritten worden ist. In dem Land mit seinen 330 Millionen Einwohnern gibt es auch deutlich mehr bestätigte Infektionen mit dem Virus als in jedem anderen Staat der Welt: Der Johns-Hopkins-Universität zufolge sind es bereits mehr als eine halbe Million Infektionen, über 20.600 Menschen starben. Präsident Donald Trump wandte sich via Twitter an die katholische Bevölkerung und wünschte allen „happy easter“.