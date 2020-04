In der Krise sind internationale Institutionen wie EU, UNO, WTO etc. einfach überrollt worden. Brüssel darf nachvollziehen, was die EU-Staaten beschließen. Solidarität war schon in der Krise unter Druck geraten („Jeder für sich“). Wird das künftige „Konzert“ der Nationalstaaten zu einem „Jeder gegen jeden“?