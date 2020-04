„Beteiligung, Partizipation und Sicherstellen der Versorgung sind Grundprinzipien, die in Krisen für Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen gelten müssen. Das wird in der UN-BRK Artikel 11 sehr deutlich gesagt“, betont Georg Willeit, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol am Ostersonntag.