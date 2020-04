Laut einem Bericht der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ vom Samstag wurden in der vergangenen Woche vier derartige Anschläge verübt. Die Sicherheits- und Antiterrorismusbehörde (NCTV) der niederländischen Regierung bestätigte in einer Erklärung auf ihrer Website die Vorfälle. Sie habe in der vergangenen Woche „verschiedene Vorfälle“ um Sendemasten registriert, darunter Brandstiftung und Sabotage. Als mögliche Ursache gab die Behörde Widerstand gegen die Einführung des neuen Mobilfunkstandards an.