Synonym für Geschwindigkeit

Der am 17. September 1929 geborene Moss galt als Synonym für Geschwindigkeit. „Was glauben Sie, wer Sie sind? Stirling Moss?“, hätten britische Polizisten Temposünder gefragt, wird erzählt. Einmal sei das sogar Moss selbst passiert. „Ich habe aber nicht herausgefunden, ob das im Ernst oder als Spaß gemeint war“, sagte der in England legendäre Autorennfahrer. Er war auch in anderen Klassen aktiv und absolvierte etwa erfolgreich die „Mille Miglia“ in Italien. In seinen besten Jahren standen bis zu 54 Renneinsätze in seinem Kalender.