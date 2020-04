Ein 42-Jähriger dürfte am Samstag in Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) zwei Schüsse auf das Dach eines Hauses abgegeben haben. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Polizisten insgesamt drei Langwaffen, Munition, ein leeres Magazin sowie zwei abgeschossene Patronenhülsen in der Wohnung des Mannes.