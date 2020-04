Kurz, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dankten den Spendern in einer gemeinsamen Aussendung und betonten die Bedeutung von Hilfe vor Ort. „Die Unterstützung von diesen Menschen in Syrien, die unter einer der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit leiden, ist die treffsicherste Hilfe“, erklärte Kurz. Kogler kommentierte, dass sich mit den Spenden „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von UNHCR, UNICEF und WHO nun besonders um die von Krieg und nun auch von der Bedrohung durch das Coronavirus doppelt betroffenen und leidenden Menschen in Idlib kümmern“ könnten.