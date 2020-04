Ein seit Gründonnerstag lodernder Waldbrand in der Hinterlainsach in der Obersteiermark ist am Karsamstag nach weiteren Hubschraubereinsätzen endgültig gelöscht worden. Fünf Wehren der Bereiche Leoben und Bruck an der Mur und zwei Hubschrauber-Teams - eine Alouette III des Bundesheeres aus Aigen im Ennstal und ein Eurocopter EC 135 der Polizei aus Graz - gelang die Brandbekämpfung.