Im Burgenland gab es 260 Infektionsfälle, in Kärnten 384. Niederösterreich meldete 2324 positiv Getestete, Oberösterreich 2119 und Salzburg 1157. Die Fallzahl in der Steiermark lag bei 1530, in Tirol bei 3277, in Vorarlberg bei 829 und in Wien bei 1997.