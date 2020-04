Am Montag gibt‘s noch eine Live-Übertragung

Am Ostermontag wird um 10 Uhr noch einmal ein Gottesdienst aus der Priesterseminarkirche in Linz live von LT1 in alle oberösterreichischen Kabelhaushalte übertragen. „Wir haben unzählige Briefe und E-Mails bekommen, in denen Gläubige einfach nur danke sagen“, verrät Dietmar Maier, Programmchef des Privatsenders,