Aufgrund dieser Pandemie habe ich die Menschen so sehen können, wie sie wirklich sind: entweder gut, böse, oder einfach dumm. Sehr viele Menschen haben die Situation ernst genommen und Maßnahmen ergriffen, um Kontakt mit dem Virus zu vermeiden und sich und andere dadurch zu schützen; Hände waschen, Abstand halten und physische soziale Kontakte vermeiden, Masken tragen, wenn man unbedingt aus dem Haus kommen muss usw.. Andere haben daran gearbeitet, das Virus zu verbreiten, damit sie nicht allein sterben - ich habe Videos von Leuten in den Medien gesehen, die wussten, dass sie COVID19-positiv waren, und auf die Haltestangen in Zügen bzw. auf Früchte in Supermärkten gehustet und gespuckt haben, damit das Virus sich schneller verbreitet. Die Dummen sind die (meistens jugendlichen Influencer auf sozialen Medien), die glauben, dass es gar kein Coronavirus gibt. Sie wollen dies durch sogenannte#Corona- Challenges beweisen: erfunden in New York! Sie lecken Produkte in Supermärkten ab, auch Haltestangen in Zügen, Rolltreppen, Flugzeugtoiletten, öffentliche Toiletten und mehr, um zu zeigen, dass wir, die zuhause sind, feige und kontrollierbar seien - dadurch haben sie sich und vieleandere in Gefahr gebracht (manche sind jetzt COVID19-positiv), und New Yorkist nun das Epizentrum der Corona-Krise in den USA. (Believe 8a)