Die Krise lässt keinen kalt, die Krise macht vielen Angst. Und nicht wenige hat sie bereits mit voller Wucht getroffen. So schreibt etwa ein älterer Arbeitnehmer auf die Frage, wie die aktuelle Lage seine Lebenssituation beeinflusst habe: „Nach 21 Jahren Betriebszugehörigkeit wurde ich einfach gekündigt. Das ist entmutigend und macht mir Angst. Werde ich eine neue Anstellung finden? Bekomme ich die volle Abfertigung? Und was ist diese nach der Krise überhaupt noch wert?“ Andere fühlen sich wiederum ausgenutzt: „Ich fühle mich im Stich gelassen. Erst waren wir elf Stunden am Tag für unserer Kunden da - und jetzt droht man uns zum Dank mit Kurzarbeit!“, berichtet eine Apothekenangestellte.