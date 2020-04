„Ich habe nie aufgegeben“

Nach dem Tod seiner Mutter spielte Bautista Agut die bisher beste Saison seiner Karriere. In Wimbledon schaffte er es sensationell bis ins Halbfinale, verpasste deshalb sogar seinen Polter-Urlaub. Zudem kümmerte er sich nebenbei zusammen mit seiner Frau um seinen Vater. „Meine Eltern wollten, dass ich meine Träume in jeder Situation verwirklichen kann. Ich spielte weiter und kämpfte härter als je zuvor. Während dieser schrecklichen Zeit spielte ich teilweise mein bestes Tennis. Ich war für meine Familie da so gut ich konnte, aber ich konnte nicht wegwerfen, wofür ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe. Ich habe nie aufgegeben!“