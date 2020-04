In Deutschland gibt es noch keine bundesweiten Pläne, was eine Maskenpflicht betrifft. Nur in der vom Erreger stark betroffenen thüringischen Stadt Jena muss man beim Einkaufen Mund und Nase bedecken. Auch hier reichen - wie in Österreich - selbst genähte Masken, Tücher oder Schals aus, um einen Supermarkt betreten zu dürfen. Auch in Öffis Taxis sowie Arbeitsstätten sind sie Pflicht, wenn mehr als eine Person in einem Raum arbeitet.