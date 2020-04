Nur 170 der 4637 Geburten in Kärnten waren zuletzt Hausgeburten. Die Zahl wird sich wegen Corona vervielfachen. Schwangere Frauen haben wegen der Ansteckungsgefahr Bedenken, sich ins Krankenhaus zu legen. Schwangerschaftskurse sind derzeit abgesagt. Zwischendurch war es den Vätern sogar verboten, bei der Geburt im Kreißsaal dabei zu sein. In Klagenfurt und Villach ist es nun wieder möglich. Ein Besuch des Babys und der Mama danach ist aber nicht erlaubt. „Wir arbeiten jetzt unter veränderten Bedingungen, die Hygienevorschriften wurden verschärft“, sagt Christina Kulle, Landesgeschäftsstellenleiterin von 172 Hebammen in Kärnten. „Vor der Geburt setzen wir vermehrt auf Online und Telemedizin.“