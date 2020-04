Dass vor so einem Hintergrund auch der 80. Geburtstag, den man nur einmal begeht, nicht groß gefeiert werden kann, liegt da wohl auf der Hand … Dabei wäre zu Elstners Ehrentag eben sehr wohl eine Feier samt Konzert geplant gewesen - zudem hätte die ORF-Legende sein neuestes Buch präsentieren und daraus vorlesen wollen („Boti, bitte steh auf ...! Unterhaltsames und Unbekanntes aus dem Spitzensport“). Das fiel nun alles ins Wasser - und Elstner hält sich stattdessen brav an die Isolationsvorgaben daheim am Wilhelminenberg. „Ich lebe alleine - also für mich ist der Unterschied zu einem normalen Tag nicht so groß“, lässt er sich die Laune vom Coronavirus nicht verderben.