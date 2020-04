Zu Mittag am Ostersonntag wurden meist nicht Schinken, Zunge und Würstel aus dem Osterkorb, sondern ein Braten kredenzt. „Als Besonderheit gab es ein Fass Bier“, berichten Inge und Franz Auer in „Zeitreise durch Metnitz“ (Wolfgang Hager Verlag): „Das Böllerschießen war am Ostersonntag den ganzen Tag über zu hören. Die Kirchgeher wurden fortgeschossen, der Bauer bei seiner Heimkehr mit einem Schuss empfangen, zu Mittag gab es den ,Bratleschuss’. Erst am Ostermontag klang das Schießen langsam aus.“ Die Gotl oder der Göt brachten dem Patenkind einst einen Reindling mit Münze.