„Noch in diesem Jahr zu fahren, ist unmöglich“, sagt Organisator Jürgen Pail über die diesjährige Mountainbike-EM in Stattegg. „Das habe ich auch der UCI, dem internationalen Verband, so mitgeteilt.“ Für Pail wäre eine Durchführung der EM in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise ein Hochrisikospiel und unverantwortlich. „Und das sportlich wie wirtschaftlich. Außerdem würden wir in der aktuellen Lage gar keine Genehmigung für eine Austragung 2020 bekommen.“