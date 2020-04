Große Frage: Kann die überhaupt noch weitergehen? Gibt’s heuer einen Staatsmeister? Viele offene Fragen. Bei den Mitgliedern der OK-Teams rauchen die Köpfe. Wie etwa bei den Machern der Rallye Weiz. Mitte Juli (16. bis 18.) wäre die Bolzerei in der Oststeiermark, zu der Jahr ein Jahr aus Abertausende Benzinbrüder pilgern, die nächste Station im Kalender. OK-Chef Mario Klammer will bis Mitte Mai eine Entscheidung treffen. Eine Verschiebung ist kein Thema, für die Stadt kommt nur der Sommertermin in Frage. Problem: Die Rallye Weiz ist ein EM-Lauf. Etliche Fahrer und Fahrzeuge aus halb Europa würden anreisen. Ist das dann erlaubt? Oder müssen die Fahrer nach dem Grenzübertritt in Quarantäne statt auf den Fahrersitz?