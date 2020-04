Corona ist kein allzu großes Problem für den Sturm-Legionär. „Bei uns in Bulgarien ist es nicht so schlimm. Wir dürfen in die Berge oder in die Parks. Das mach ich auch, das ist gut für mein Training.“ Despodov ließ sich zudem zusammen mit seinem Bruder, mit dem er in Sofia zusammen ist, auf das heimtückische Virus testen. „Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Wir waren beide negativ.“