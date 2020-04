Unter dem Projektnamen „Back on Track“ hat sich Ferrari deshalb von Virologen und Experten beraten lassen. Eine eigene App und Corona-Test für die Angehörigen der Ferrari-Mitarbeiter sollen das Virus bekämpfen. Dazu gibt es einen kostenlosen Versicherungsschutz. Teamchef Mattia Binotto in einem Interview des englischen TV-Senders Sky am Mittwoch: „Vielleicht ist ein Beginn früh im Juli möglich“. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg steht vorerst am 5. Juli auf dem Programm. Bis Mitte Juni sind bereits alle Rennen abgesagt oder verschoben worden. Vor dem Österreich-GP befindet sich nur noch Le Castellet in Frankreich am 28. Juni im Kalender.