30 Tote

Doch die Zahl der Toten hat sich von 29 auf 30 erhöht. Ein 80-jähriger Linzer war im Kepler Uniklinikum an Covid-19 gestorben. 3568 Menschen befanden sich am Samstag in Quarantäne. 87 lagen in Krankenhäusern auf einer Normalstation, 29 auf Intensivstationen.