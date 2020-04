Österreicher in USA: „Es ist Eile geboten“

So flögen etwa Lufthansa, United, Swiss, Delta und KLM noch von den USA aus verschiedene Ziele in Europa, wie Frankfurt, Zürich oder Amsterdam, an. „Es ist Eile geboten, denn niemand kann abschätzen, wie lange diese Reisemöglichkeiten noch bestehen“, so Schallenberg.