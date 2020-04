Nach Ostern beginnt eine neue Welt. Doch ist es auch eine bessere? Kurzfristig wie langfristig? Woran messen wir überhaupt? An der Zeit vor Corona? Oder an den vergangenen vier Wochen, in denen Österreich und viele weitere Teile der Welt dramatisch heruntergefahren wurden? So viel steht bei allen Fragezeichen ohnehin außer Zweifel: Die Welt wird auch in den nächsten Wochen nicht so sein wie früher. Und sie wird HOFFENTLICH nicht so sein wie seit Mitte März ...