„Die aktuelle Ostersituation ist ein neuer Streitpunkt für diese Familien“, sagt Vanessa Wagner, Familienberaterin aus Thalgau. Angst nehme in diesen Zeiten großen Raum ein. „Viele wollen wissen, was der Ex-Partner mit den Kindern unternimmt.“ Dabei bleibt es nicht immer. „Es gibt Fälle, in denen Elternteile die Corona-Krise nutzen, um Macht auf den Ex-Partner auszuüben. Sie verwehren zum Beispiel das Besuchsrecht und schieben Corona als Grund vor.“ Gerade zum Osterfest verschärfe sich das Streitpotenzial: Bei wem feiern die Kinder?