„Wichtig für den Kopf“

Als Biathlet schoss er bis 2019 scharf, hing anschließend sein Gewehr an den Nagel und bestreitet seither Langlauf-Events. Im Brotberuf ist Bernhard Leitinger Polizist und derzeit am Grenzübergang Walserberg im Einsatz. Dort bekommt er wie seine Kollegen viel Zuspruch. „Die Leute wünschen uns alles Gute. Sie finden es gut, dass jemand da ist, damit alles gesittet bleibt“, erzählt der St. Martiner, der am Montag seinen 30. Geburtstag feierte. Nur anfangs, als er in der Stadt mithalf, den Leuten zu erklären, dass Spielplätze und Parks geschlossen werden, gab es negative Reaktionen. „Schwarze Schafe gibt es immer, einige werden es nie kapieren“ weiß Leitinger, „inzwischen haben es aber fast alle verstanden und halten sich an die Vorgaben.“