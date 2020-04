„Wurde meine Gloria ermordet?“

„Auffällig ist“, meint Christina Albrecht, „meine Tochter trug dabei ihren Rucksack nicht bei sich.“ Wo hatte sie ihn zurückgelassen? „Gloria besaß kein Auto ...“ Die Fragen, die sich die Mutter mittlerweile Tausende Male gestellt hat: „Hat sie während ihrer Tour zufällig irgendeinen Bekannten getroffen? Hat er ihr in der Folge angeboten, sie in seinem Wagen mitzunehmen? Hat sie sich damit in die Gewalt eines Mörders begeben?“ Mehrere Zeugen berichten, die junge Frau um die Mittagszeit noch in einem Supermarkt in Lustenau beim Einkaufen gesehen zu haben. Aber danach verliert sich ihre Spur.