Herr Bischof, Sie haben am Karfreitag in einem Brief an die „Krone“-Leser an Jesu Worte am Kreuz erinnert: „Mein Gott, warum hast du uns verlassen?“ Warum hat uns angesichts der Corona-Pandemie Gott verlassen?

Ich glaube, dass das Schreien von Jesus am Kreuz ein ganz und gar menschliches ist. Und ich glaube auch, dass viele sich aktuell ähnlich fühlen. Ich möchte aber daran erinnern, dass es nicht nur Corona gibt, wo wir Gott diese Frage stellen könnten: Denken wir nur an Flucht, Migration, Hunger. Sie sind weit weg von uns, das Virus kommt uns aber ganz nahe, betrifft uns direkt.