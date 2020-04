Ein Kroatischer Lenker transportierte mit einem Anhänger zwei gebrauchte Autos. Die Polizisten stellten bei einem der Pkw Manipulationen an den Datenträgern fest: unter anderem an der Fahrgestellnummer und am Typenschild. Dem Auto fehlten die Innenarmaturen. Dem Wagen konnte einem Diebstahl in Deutschland zugeordnet werden. Die Fahrzeugdokumente und -daten stammten von einem baugleichen Unfallfahrzeug.