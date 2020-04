Wenn sie in der Früh rund 150 Zeitungen ausliefert, trifft Jasmine Bortolon kaum jemanden. Auch in der Krise nicht. Das ermöglicht ein sicheres Zustellen. Schon um drei Uhr früh startet sie täglich. Ein Zufall brachte sie auf die Job-Idee: „Ich habe einen Nebenjob gesucht, weil ich mir etwas dazuverdienen wollte.“ Die „Krone“-Abonnenten wissen den verlässlichen Service zu schätzen: „Die Krone ist am Morgen mein erster Kontakt zur Außenwelt“, schreibt ein Leser und will sich bei den rund 500 Zustellern in ganz Salzburg bedanken.