Ob sich das Maria Sharapova wirklich so vorgestellt hat? Vergangene Woche veröffentlichte der ehemalige Tennis-Star via Twitter seine private Handynummer - und bat um zahlreiche Zuschriften. Denn: Die Russin hätte in der Corona-Krise nun endlich Zeit für ihre Fans. In nur 40 Stunden bekam Sharapova angeblich 2,2 Millionen Nachrichten.