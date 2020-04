Feier im kleinsten Kreis

Die Feier in der Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt fand in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in kleinstem Kreis statt. Der Patriarchatsleiter zog bei starkem Regen und ungewöhnlich kühlen Temperaturen mit nur drei weiteren Geistlichen in die Grabeskirche ein, um mit wenigen in dem Gotteshaus lebenden Ordensleuten die Ostervigil zu feiern. Die Feier wurde im Internet live übertragen.