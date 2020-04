Nach zweitägiger Fahndung mit Cobra und Helikopter stellte sich ein 42-Jähriger am Freitagabend bei seinem Elternhaus in Rutzenmoos der Polizei. Der Waffennarr hatte am Donnerstag seine Eltern mit dem Umbringen bedroht. In seiner Wohnung wurden Schießeisen, Munition, Messer und Macheten gefunden.