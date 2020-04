Das Gartenamt nimmt bereits die Umgestaltung der Salzachpromenade in Angriff: „Sobald die Fläche entsiegelt ist, können wir schauen, ob sich Bäume pflanzen lassen. Fix sind jede Menge Sträucher, Blumen und Sitzbänke“, so Unterkofler, die den Uferbereich erlebbar machen möchte. „Die Böschung ist leider problematisch, aber wir werden dort ansetzen, wo es möglich ist: an der Promenade.“